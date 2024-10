Estado da economia da zona do euro precisa de redução de taxa de juros, diz Centeno, do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco de Portugal, Mario Centeno, disse que o atual estado da economia da zona do euro, associado aos preços que prevalecem na economia e às condições do mercado de trabalho, necessita de uma resposta do Banco Central Europeu: corte na taxa de juros.

Em análise publicada no site do Banco de Portugal, Centeno pontuou que a inflação na zona do euro está bem ancorada e em convergência para a meta de 2%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Uma política que segue restritiva por um período longo pode gerar o risco de a inflação ficar abaixo da meta. Velocidade é a essência", avaliou.