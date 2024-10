A elevação da nota do Brasil pela Moody's na terça-feira impulsiona nesta quarta-feira, 2, o Ibovespa, que ainda reflete a valorização em torno de 3,00% nas cotações do petróleo no exterior, conforme avança a tensão no Oriente Médio. A alta do principal indicador da B3 é limitada pela queda marginal das bolsas em Nova York. Nos Estados Unidos, a incerteza quanto ao ritmo de queda dos juros em novembro está no radar.

No período da manhã desta quarta, foi divulgado um novo dado do mercado de trabalho americano, que tem sido acompanhado com afinco pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em suas decisões de política monetária. A pesquisa ADP mostrou que em setembro o setor privado dos EUA criou 143 mil empregos, ficando acima do esperado.

Neste sentido, tende a reforçar a aposta de um corte de 0,25 ponto porcentual em novembro ante o recuo de 0,50 ponto no mês passado. Os juros dos Treasuries renovavam máximas após a divulgação. No entanto, os juros futuros seguiam em queda, o que pode beneficiar principalmente ações mais sensíveis ao ciclo econômico no Ibovespa.