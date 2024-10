Demanda segue saudável e taxa de juros mais baixa pode dar impulso, diz Barkin, do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Richmond, Tom Barkin, disse que um risco para a inflação vem do mercado de trabalho, que parece saudável, ainda que as tendências mereçam atenção nos Estados Unidos.

"Os ganhos de empregos estão sendo continuamente revisados para baixo, e os setores (como assistência médica) que estão se recuperando da escassez da pandemia estão moderando seu crescimento. Na verdade, a taxa de contratação caiu para os níveis de 2013", afirmou.

Embora os empregadores não estejam contratando, eles também não estão demitindo: a taxa de demissões está perto das mínimas de 25 anos, citou Barkin.