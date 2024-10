Bolsas da Ásia e Pacífico fecham em baixa com geopolítica, mas HK salta na volta de feriado

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/10/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, diante da escalada das tensões no Oriente Médio, mas a de Hong Kong saltou mais de 6%, ainda em meio ao otimismo com as últimas medidas de estímulo na China.

O índice japonês Nikkei caiu 2,18% em Tóquio, a 37.808,76 pontos, e o sul-coreano Kospi voltou de um feriado com queda de 1,22% em Seul, a 2.561,69 pontos.