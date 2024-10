Receita publica portaria sobre Procedimento de Consensualidade para evitar litígios

A Receita Federal publicou portaria que cria o "Procedimento de Consensualidade Fiscal - Receita de Consenso", que tem o objetivo de evitar que conflitos acerca da qualificação de fatos tributários ou aduaneiros relacionados ao Fisco se tornem litigiosos.

De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União (DOU), o Receita de Consenso seguirá os princípios de prevenção e solução consensual de controvérsias com "imparcialidade, voluntariedade, boa-fé mútua e cumprimento das soluções acordadas". O instrumento estará disponível para os contribuintes incluídos na classificação máxima em programas de conformidade do órgão.

A portaria também cria o Centro de Prevenção e Solução de Conflitos Tributários e Aduaneiros (Cecat), que será responsável pela prevenção e solução de conflitos tributários e aduaneiros que não sejam objeto de processos administrativos fiscais ou judiciais. Caberá ao órgão recepcionar as demandas, examinar a admissibilidade e analisar e deliberar - em ambiente consensual e dialógico - as matérias admitidas.