Receita líquida total do setor cresce 12,4% em agosto ante julho, mostra Abimaq

A receita líquida total decorrente das vendas de máquinas e equipamentos em agosto cresceu 12,4% em relação a julho, com ajuste sazonal, segundo informa nesta terça-feira, 1º de outubro, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

Já na comparação de agosto com idêntico mês no ano passado, o faturamento líquido total da indústria brasileira de máquinas e equipamentos registrou uma queda de 6,5%. A Abimaq também registrou quedas da receita líquida do setor nas comparações de janeiro a agosto em relação com o mesmo período no ano passado, de 13,4%, e no acumulado de 12 meses encerrados em agosto, em 14,3%.

O crescimento em agosto comparativamente a julho, de acordo com a entidade, deveu-se à melhora do mercado doméstico, uma vez que as vendas no mercado externo recuaram, devolvendo parte do salto observado em julho. Em julho, as exportações tinham crescido 45%. Já em agosto, elas recuaram 29%.