Primeiro-ministro do Japão quer manutenção de política acomodatícia para vencer deflação

O novo primeiro-ministro do Japão prometeu focar em uma saída completa da deflação, e pediu ao Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) para manter condições monetárias acomodatícias. "Manteremos uma cooperação estreita com o BoJ e ficaremos de olho para garantir que a tendência de flexibilização monetária seja mantida", disse Shigeru Ishiba, em uma entrevista coletiva na terça-feira.

Ele disse que não comentaria sobre medidas específicas de política monetária, porque cabe ao banco central decidir.

Ishiba disse que em breve lançaria um novo pacote econômico para aliviar o fardo do aumento dos preços, incluindo um pagamento para famílias de baixa renda. "A economia japonesa está prestes a escapar da deflação", disse ele.