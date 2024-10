PMI industrial do Brasil sobe a 53,2 em setembro, de 50,4 em agosto, mostra S&P Global

Em relatório, Pollyanna de Lima, diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence, disse que o dado revelou uma "rápida recuperação" nas condições do setor industrial em todo o País, após a breve desaceleração do mês de agosto. No entanto, dada a desaceleração do mês anterior, a leitura média do terceiro trimestre foi a mais baixa em 2024 até agora.

Além da melhora nas vendas, de acordo com os dados da S&P, o desempenho do mês foi impulsionado por um novo aumento na produção e criação de vagas de emprego. Este foi o oitavo aumento na produção industrial em nove meses, após o declínio em agosto. "As empresas que aumentaram a produção observaram crescimento das vendas e uma melhora nas tendências de demanda", disse, em relatório.

O volume de novos pedidos não só aumentou pelo nono mês consecutivo em setembro, como também registrou a maior extensão desde abril. Já as vendas ao exterior apoiaram o aumento das vendas totais, uma vez que os novos pedidos para exportação cresceram ligeiramente no final do terceiro trimestre, com melhora na África, Ásia, América Latina e Europa.

Os preços de venda sofreram um aumento no mês de setembro, refletindo o aumento dos custos de insumos e a taxa de inflação de preços superando a tendência de longo prazo para a série. A recuperação nos preços, segundo a S&P, foi uma das mais rápidas desde meados de 2022.