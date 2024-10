Contas públicas têm déficit de R$ 21,4 bi em agosto; dívida vai a 78,55% do PIB

O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) teve um déficit primário de R$ 21,425 bilhões em agosto, praticamente repetindo o resultado do mês anterior (R$ 21,348 bilhões), segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda, 30.

No acumulado dos últimos 12 meses, o rombo ficou em R$ 256,337 bilhões, o equivalente a 2,26% do PIB. Até julho, esse déficit era de R$ 257,742 bilhões (ou 2,29% do PIB). O resultado primário reflete a diferença entre as receitas e despesas do setor público, antes do pagamento dos juros da dívida pública.

A abertura dos dados indica que, em agosto, houve um déficit primário de R$ 22,329 bilhões do governo central (Tesouro Nacional, Banco Central e INSS); já as empresas estatais e os Estados apresentaram superávit de R$ 469 milhões e de R$ 3,386 bilhões, respectivamente; no caso dos municípios, o resultado foi um rombo de R$ 2,951 bilhões.