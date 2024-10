CNC diz que despesas obrigatórias do governo podem alcançar 100% do Orçamento em 5 anos

Nos próximos cinco anos, as despesas obrigatórias do governo federal podem alcançar 100% do orçamento disponível, inviabilizando o atual sistema orçamentário brasileiro, estimou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A solução é uma Reforma Administrativa, defende a entidade.

"O gasto público não é somente elevado. Ele é rígido, tornando a discussão orçamentária ainda mais difícil, uma vez que mais de 96% das despesas do governo federal são previstas em lei, ou seja, não são passíveis de discussão alocativa", afirmou a CNC, em estudo divulgado nesta terça-feira, 1º de outubro. "Diante da urgência da melhoria do ambiente de negócios e da diminuição dos impostos de forma sustentável e responsável. defendemos a priorização da reforma administrativa, revisando os elevados gastos públicos, a eficiência das políticas públicas e toda lógica do sistema orçamentário do País, que atualmente são os principais gargalos ao desenvolvimento brasileiro", manifestou.

A entidade apontou, em estudo, que o gasto público cresceu a uma taxa 5,3% ao ano nos últimos 20 anos, enquanto a receita avançou 3,5% ao ano.