Campos Neto afirma que optar por juro mais baixo sem âncora fiscal é produzir inflação

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 1º de outubro, que o Brasil precisará, no médio prazo, de um programa que gere a percepção de um choque fiscal positivo, se quiser conviver com juros mais baixos de forma sustentável. "Optar por juros artificialmente mais baixos sem ter a âncora fiscal é equivalente a produzir um ajuste via inflação no médio prazo", ele disse, em um evento organizado pela Crescera Capital, em São Paulo. "A gente precisa buscar uma harmonia entre a política fiscal e a política monetária."

Segundo o presidente do BC, o mercado vem falando repetidamente da importância de transparência da política fiscal. Isso significa, ele explicou, que é importante saber que o resultado primário de fato representa um esforço fiscal associado àquele número.

O banqueiro central repetiu que, sempre que o País conseguiu diminuir a taxa Selic de forma sustentável, esse movimento foi acompanhado pela percepção de um choque fiscal positivo. Se o mercado duvida da trajetória da dívida, a parte longa da curva de juros sobe e torna-se difícil conviver com taxas baixas, disse.