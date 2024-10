BNDES aprova mais R$ 122 milhões em capital de giro a empresas do RS

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 1º, ter aprovado mais R$ 122,1 milhões em crédito para capital de giro a empresas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

As aprovações são destinadas a quatro empresas que tiveram sedes ou filiais com perdas materiais comprovadas em função das fortes chuvas no Estado. As operações têm como contrapartida a manutenção dos empregos existentes nas unidades apoiadas pelo crédito.

As operações integram o programa BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul, voltado a ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e retomada das atividades econômicas no Estado.