Aneel aprova plano de transferência da Amazonas Energia para âmbar com custo de R$ 8,05 bi

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou por maioria de votos o plano de transferência societária da Amazonas Energia para a Âmbar Energia, apresentado pela área técnica do regulador, com previsão inicial de impacto de R$ 8,05 bilhões em 15 anos com as flexibilizações regulatórias e de eficiência. Porém, a empresa do grupo J&F já sinalizou em reunião interna com a Aneel que não está de acordo, por ora, com a proposta.

A votação foi possível após a mudança de voto do diretor-geral, Sandoval Feitosa. Nesta terça-feira, ele acompanhou o entendimento dos diretores Fernando Mosna e Ricardo Tili pela aprovação deste plano. Em reunião extraordinária na sexta-feira, o diretor-geral havia acompanhado o voto divergente da diretora Agnes da Costa.

Não houve entendimento entre os diretores sobre o primeiro plano apresentado pela Âmbar, com previsão inicial de impacto de R$ 15,8 bilhões em 15 anos com as flexibilizações regulatórias e de eficiência aprovadas pela Medida Provisória nº 1.232 - publicada pelo governo em junho.