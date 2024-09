Lula sugere que acordo entre Mercosul e UE possa ser ampliado para América Latina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu que o acordo entre Mercosul e União Europeia possa ser estendido entre o bloco europeu e a América Latina. O tratado, que ainda não foi assinado por causa de impasses, está pronto, segundo Lula, e o Brasil está pronto para concluí-lo.

"Quero dizer aos companheiros empresários mexicanos, ainda este ano, se Deus quiser, nós vamos fechar o acordo Mercosul-União Europeia", disse o petista, durante participação da abertura do Seminário Empresarial México-Brasil nesta segunda-feira, 30, no México. "Está pronto e o Brasil está pronto para assinar esse acordo para ninguém nunca mais falar que a América do Sul que não quer, que a América Latina que não quer."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lula, então, sugeriu a extensão do acordo: "Esse acordo da América Latina com o Mercosul pode ser estendido para um acordo da União Europeia com a América Latina". "O mundo está precisando disso, a economia está um pouco atrofiada no mundo inteiro e nós temos mercado para isso."