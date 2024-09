Goolsbee, do Fed, diz que economia americana normalizou e prevê cortes de juros em 2025

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, disse que o BC americano está cortando as taxas de juros porque a economia americana normalizou e que os novos números de inflação e desemprego mostram que os índices estão próximos da meta nos EUA, em entrevista para o canal televisivo Fox Business nesta segunda-feira, 30.

"No próximo ano, as taxas de juros caindo são a 'ordem do dia'", disse o dirigente ao mencionar "muitos cortes de taxas". Segundo Goolsbee, o mercado de trabalho americano está sustentável, mas existem alguns indicadores no setor que demandam cautela.

Goolsbee ainda afirmou que os cortes de taxas não está relacionado com a política eleitoral dos Estados Unidos. O dirigente, no entanto, não vota nas decisões monetárias do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) neste ano.