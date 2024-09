Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com salto em Xangai antes de feriado e tombo em Tóquio

São Paulo, 30/09/2024 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta segunda-feira, com as chinesas dando continuidade ao rali da semana passada em meio a mais medidas de estímulos de Pequim e antes de um longo feriado e a de Tóquio reagindo em forte queda à escolha de Shigeru Ishiba como futuro primeiro-ministro do Japão.

Dados de atividade manufatureira da China também estiveram no radar. O PMI industrial oficial do país subiu para 49,8 em setembro, superando as expectativas, mas a medida equivalente da S&P Global/Caixin decepcionou ao recuar para 49,3 no mesmo mês. De qualquer forma, as leituras abaixo de 50 sugerem contração da manufatura.

Já o índice Nikkei tombou 4,8% em Tóquio hoje, a 37.919,55 pontos, diante de preocupações de que Shigeru Ishiba, que deve assumir como primeiro-ministro do Japão nesta semana, adote políticas desfavoráveis ao mercado financeiro, como possíveis aumentos de impostos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng subiu 2,43% em Hong Kong, a 21.133,68 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 2,13% em Seul, a 2.593,27 pontos, e o Taiex cedeu 2,62% em Taiwan, a 22.224,54 pontos.