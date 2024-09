Cooperativas firmam parceria com startup para avaliar grãos de café com uso de IA

A produção de café no Brasil começa a incorporar a inteligência artificial (IA) como ferramenta para aprimorar a qualidade e a rastreabilidade do grão, em uma iniciativa liderada pelas cooperativas Minasul e Cooxupé, em parceria com a startup de Cingapura ProfilePrint. A tecnologia busca substituir os métodos tradicionais de avaliação sensorial, oferecendo análises rápidas e precisas sobre a composição e a qualidade dos grãos.

A portabilidade do equipamento é outro ponto ressaltado pela empresa. Com o tamanho de uma cafeteira portátil, a máquina permite testes em campo, reduzindo a necessidade de envio de grãos a laboratórios especializados e acelerando o processo de avaliação.

A mesma tecnologia utiliza um scanner que, em segundos, coleta dados moleculares do café e os processa por IA, resultando em um relatório detalhado sobre a composição e características do grão.

Lai destacou que, embora a tecnologia não tenha sido desenvolvida especificamente para cumprir a legislação, ela pode contribuir para o processo de rastreabilidade. "Nossa tecnologia oferece uma visão detalhada da composição do grão, o que ajuda a verificar a qualidade e a origem do produto. Ainda não podemos emitir certificações de sustentabilidade", afirmou o CEO da ProfilePrint.

Embora a ProfilePrint já esteja presente em cerca de 60 locais, em países como Colômbia e Guatemala, o Brasil se destaca como um mercado estratégico para a empresa.

"Sendo o maior exportador de café do mundo, o Brasil oferece um cenário ideal, e as parcerias com cooperativas como a Cooxupé e a Minasul representam apenas o começo de uma transformação no setor", afirmou o CEO.

Esta não é a primeira vez que a empresa asiática estabelece parcerias no Brasil. Em fevereiro, acordos também foram fechados com grandes nomes do agronegócio, como a Louis Dreyfus Company Brasil, a Olam Agrícola e a Sucafina Brasil.