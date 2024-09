Turista gasta quase R$ 800 por dia em Fortaleza; veja locais mais visitados

FORTALEZA-CE, BRASIL, 15-09-2024: Av. Beira mar. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Os turistas que visitaram Fortaleza em julho deste ano tiveram um gasto médio de R$ 791,14 por dia. A média de pessoas incluídas nos custos é de 2,4 pessoas. Veja mais abaixo os atrativos mais visitados pelos turistas em julho. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao todo, levando em consideração o período aproximado de permanência, de seis dias, o valor chega a R$ 5.672,84, sendo a hospedagem o item de maior valor (31,8%).

Em seguida, aparecem entretenimento (22,2%), alimentação (19,2%), compras (17,2%) e transporte (9,6%). Os dados são da pesquisa “Perfil do Turista na Alta Estação”, realizada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setfor), por meio do Observatório do Turismo de Fortaleza, entre os dias 12 e 28 de julho. Entre os entrevistados, 93% vieram à Cidade a lazer; 6,2% a trabalho; e 0,8% para visitar a família ou amigos.

Quanto aos fatores decisivos para a viagem, o principal motivo apontado foram os atrativos naturais de Fortaleza (91,2%). Ainda segundo o levantamento, 88,5% dos entrevistados afirmaram que as expectativas quanto à Cidade foram totalmente correspondidas, sendo as praias (67,4%), o clima (59,9%) e a beleza natural (12,3%) os itens que mais agradaram os entrevistados. O secretário do Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, destaca a importância desse tipo de levantamento.

"Essas pesquisas são fundamentais para entendermos quem é o nosso público e as mudanças de comportamento que podem ocorrer nesse perfil. Há algum tempo, por exemplo, Fortaleza era conhecida como cidade-dormitório, pois os turistas se hospedavam aqui, passavam o dia em praias vizinhas e voltavam apenas para dormir”, lembra. Sobre o perfil do entrevistado, a maioria dos entrevistados (95,6%) era de origem nacional, com a região Nordeste sendo a maior emissora, com 44,6% dos entrevistados. Quando se considera a origem por cidade, São Paulo foi a que mais enviou turistas (10,1%); seguida por Teresina (9,1%); Belém (5,3%); Mossoró (4,6%); e Belo Horizonte (4,1%).



A maioria dos entrevistados era do sexo masculino (52%), com ensino superior completo (62,5%) e idade entre 36 e 50 anos (49,8%).

De acordo com os dados, a maioria dos frequentadores é moradora da Capital (60%). Em seguida, os turistas nacionais ficaram em segundo lugar (35%), seguidos pelos regionais (4%). O gasto médio do visitante no período foi de R$ 292,73, enquanto o do morador foi de R$ 238,76.