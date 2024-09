Quixadá recebe investimentos que somam R$ 80 milhões para formação de polo avícola

Na assinatura, também será instituído pelo Governo do Estado a criação de um polo avícola em Quixadá, com projeção de investimentos da ordem de R$ 60 milhões em infraestrutura.

O município de Quixadá (a 169 km de Fortaleza) receberá investimento de R$ 18 milhões para construção de uma fábrica de rações para o setor de avicultura. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 27, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec).

Conforme adiantou ao O POVO o presidente da Faec, Amilcar Silveira, uma empresa avícola tem interesse em se juntar ao polo e investir R$ 20 milhões para construir uma granja de matrizes e um núcleo genético. Os investidores são do Mato Grosso do Sul.

Amilcar destaca que a escolha do município para a criação do polo se deu pelo potencial produtivo do setor de avicultura, além do aspecto geográfico e logístico.

"Quixadá tem uma posição geográfica estratégica no Ceará, estando no centro do Estado e com boas conexões rodoviárias. Isso facilita o acesso a insumos como calcário (de Limoeiro do Norte) e fosfato (de Santa Quitéria). E esse polo avícola em Quixadá vai fortalecer a logística da Transnordestina, que vai trazer os grãos do sul do Piauí para cá", ressalta.

A perspectiva com o polo de avicultura de Quixadá é permitir com que mais empresas para processamento de grãos. A estratégia é aproveitar o curso da Transnordestina e a distância de 150 km até o Porto do Pecém.