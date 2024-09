Petróleo fecha em alta, puxado por tensões no Oriente Médio, em correção após queda recente

Os contratos do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, 27, impulsionado pelo aumento das tensões no Oriente Médio, pela alta expectativa por demanda após dados dos Estados Unidos sugerirem uma melhora no sentimento do consumidor, e também impulsionado por um ímpeto de correção, após um forte tombo nos últimos pregões. Durante a sessão, o preço da commodity operou com volatilidade, oscilando entre altas e baixas.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para novembro fechou em alta de 0,75% (US$ 0,51), a US$ 68,18 o barril, enquanto o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em alta de 0,53% (US$ 0,38), a US$ 71,98 o barril. Na semana, o WTI recuou 4,14%; e o Brent caiu 3,49%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dados de consumo dos EUA, como o PCE e índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, sugeriram uma melhora no consumo americano, o que sugere uma demanda do óleo forte na maior economia do mundo.