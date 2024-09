MPF abre investigação sobre impacto das bets em beneficiários do Bolsa Família

O Ministério Público Federal (MPF) vai analisar o impacto das apostas online, conhecidas como bets, nas pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Como mostrou o Estadão, 30% dos brasileiros com contas em bancos buscaram empréstimos nos últimos 12 meses para financiar apostas. Em agosto, beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, gastaram R$ 3 bilhões via PIX com as bets, segundo dados do Banco Central.

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, braço do MPF, vai pediu que o Banco Central compartilhe todas as informações disponíveis sobre o tema.