Lideranças mais ativas impulsionam marcas nas redes, mostra LinkedIn

Evento foi promovido por Emília Buarque (ao microfone), presidente do Lide Ceará Crédito: André Lima/Divulgação

Pesquisa LinkedIn Data mostra que os C-Levels ativos na plataforma permitem que suas empresas alcancem uma audiência única, atingindo 8,4% a mais de membros que não seguem as marcas e superam em 8,2% o alcance a seguidores que já consomem o conteúdo da corporação. Isso mostra a importância da defesa de líderes engajados dentro da busca por humanização de marcas. E esse foi um dos principais pontos de discussão do café-debate promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide) Ceará realizado na sexta-feira, 27. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O evento contou com Ana Moisés, diretora de vendas do LinkedIn para América Latina, e Mônica Monteiro, executiva sênior advisor da presidência do Times CNBC Brasil.

A executiva do LinkedIn defendeu a “liderança inovadora” nas redes sociais. “Após a pandemia, notamos que as pessoas passaram a buscar posicionamento dos líderes a respeito de temas sensíveis para a sociedade. Cada vez mais as lideranças precisam exercer esse papel vocal, por redes sociais ou relações públicas, porque as pessoas estão esperando por esse conteúdo”, destacou. Dentre os assuntos de interesse mais buscados segundo a pesquisa estão: Notícias e Tendências do setor

Dicas/Melhores Prática

Liderança Todos esses, de acordo com Ana Moises, ganham mais força quando os executivos agregam sua voz ao discurso das marcas.