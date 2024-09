IBGE diz que taxa de desemprego remonta a menores patamares da série

A taxa de desocupação ficou em 6,6% registrada no trimestre terminado em agosto, o menor resultado para esse período do ano em toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo IBGE. O resultado de agosto de 2024 representou ainda o menor patamar de desemprego desde o trimestre móvel terminado em dezembro de 2014, quando a taxa também foi de 6,6%. A taxa mais baixa da série foi a verificada no trimestre terminado em dezembro de 2013, de 6,3%.

Está prevista para o segundo semestre de 2025 a divulgação da recalibragem da amostra e, consequentemente, dos dados da Pnad Contínua conforme as novas projeções da população brasileira, divulgadas pelo IBGE com base no Censo Demográfico de 2022. A estimativa é de Adriana Beringuy.

Beringuy ressalta ainda que, embora a amostra atual tenha como base as projeções da população de 2018, as entrevistas com a população são frequentes, feitas mês a mês. Portanto, a ausência das informações do censo não invalidariam as aferições sobre a situação do mercado de trabalho feitas mensalmente na coleta de campo, defende. "A gente trabalha com correções, a gente trabalha com calibrações, a gente tem métodos estatísticos para corrigir e calibrar isso", declarou.