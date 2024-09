Fundo para socorrer aéreas tem incremento de R$ 1 bilhão e será de R$ 6 bilhões

O governo federal identificou mais R$ 1 bilhão em recursos que podem ser usados como incremento ao socorro financeiro que será concedido às companhias aéreas. Agora, o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) estima que o fundo garantidor para acesso a crédito será de R$ 6 bilhões.

O uso do fundo pelas aéreas foi aprovado por lei pelo Congresso, tendo sido sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na semana passada. Após a sanção, as regras para acessar os recursos estão em definição junto ao Conselho Monetário Nacional (CMN), que precisa estabelecer a taxa de juros diferenciada, as finalidades específicas e prazos de pagamento, comissões e demais condições.

A expectativa do governo é de que a viabilização da tomada de financiamento pelas aéreas encerre uma etapa que, segundo defendem os representantes do setor, era a demanda mais urgente para contornar a crise das companhias de operação doméstica.