Confiança do comércio sobe 1,1 ponto em setembro ante agosto, para 90,2 pontos, diz FGV

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) avançou 1,1 ponto na passagem de agosto para setembro, para 90,2 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador ficou estável.

"A confiança no comércio tem registrado oscilações nos últimos meses, em meio às incertezas quanto ao cenário futuro. O índice de expectativas tem variado de forma instável, ao passo que o índice de situação atual, que sofreu uma queda acentuada em maio em decorrência do desastre ambiental ocorrido no Rio Grande do Sul, vem apresentando uma recuperação gradual, retornando ao nível observado em março deste ano. Apesar do afrouxamento monetário observado desde 2023, as taxas de juros voltaram a subir e os níveis persistentes de endividamento podem impedir um aquecimento significativo do varejo no quarto trimestre, período marcado pelo aumento das vendas durante a Black Friday e o Natal", avaliou Geórgia Veloso, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O Índice de Situação Atual (ISA-COM) avançou 1,1 ponto em setembro, para 93,0 pontos. O Índice de Expectativas (IE-COM) cresceu 1,0 ponto, para 88,0 pontos.