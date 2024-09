Com Vale, Ibovespa cai 0,21% no dia, aos 132,7 mil, mas sobe 1,27% na semana

Faltando apenas a sessão de segunda-feira, o Ibovespa chega ao fim de setembro acumulando perda de 2,41% no mês, apesar da recuperação parcial na semana, em alta de 1,27% no intervalo após retração de 2,83% acumulada na anterior. Nesta sexta-feira, 27, o índice da B3 oscilou dos 132.628,32 aos 133.923,09 pontos, saindo de abertura aos 133.009,78 pontos. No fechamento, mostrava baixa de 0,21%, aos 132.730,36 pontos, com giro financeiro de R$ 22,9 bilhões. No ano, o Ibovespa recua 1,08%.

Após avanço de 6% na quinta-feira, movida na semana pelo entusiasmo suscitado pelo pacote de estímulos na China, a ação de maior peso no Ibovespa, Vale ON, virou do meio para o fim da tarde, e encerrou a sessão em baixa de 0,45%, o que determinou o sinal negativo do índice da B3 em direção ao fechamento. Na semana, Vale ON acumulou ganho de 11,53%. Nesta sexta, mais cedo, mostrava alta na casa de 1%, e no meio da tarde mostrou forte oscilação, chegando a cair mais de 1%.

A intensa oscilação do papel foi atribuída por operadores a uma reportagem da Bloomberg de que a Cosan estaria considerando venda de participação na mineradora. A participação do conglomerado do empresário Rubens Ometto na mineradora corresponderia a US$ 2,2 bilhões e, de acordo com fontes ouvidas pela agência, a Cosan estaria dizendo a investidores que está considerando todas as opções para melhorar o seu balanço, o que incluiria a venda de parte ou da totalidade de sua participação de 4,1% na Vale.