Bolsas da Europa operam em alta moderada, à espera de PCE e outros indicadores dos EUA

São Paulo, 27/09/2024 - As bolsas europeias operam em alta moderada na manhã desta sexta-feira, ampliando ganhos do pregão anterior, com investidores à espera de uma série de dados econômicos dos EUA, em especial sobre o índice PCE de inflação.

Ontem, os mercados acionários da Europa tiveram ganhos significativos, uma vez que promessas de mais medidas de estímulos na China favoreceram ações de setores expostos ao gigante asiático, como os de mineração e de bens de luxo.

Nas próximas horas, a atenção tende a se voltar para os EUA, que irão divulgar dados mensais do PCE, índice de inflação favorito do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), além de indicadores sobre gastos, renda e confiança do consumidor. O Fed monitora o desempenho econômico dos EUA de perto para definir em que ritmo poderá reduzir juros nos próximos meses, após cortar suas taxas básicas em 50 pontos-base na semana passada.

De volta ao continente europeu, o índice de sentimento econômico da zona do euro decepcionou ao cair para 96,2 pontos em setembro, pressionado pelo resultado da indústria. A Espanha, por sua vez, confirmou avanço de 0,8% do seu Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre ante os três meses anteriores.