Aneel empata votação sobre conversão de contratos de usina vendidas pela Eletrobras para Âmbar

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ficou com votação empatada nesta sexta-feira, 27, em processo sobre conversão de contratos de termelétricas no Norte, que beneficiariam a Amazonas Energia. Na prática, haveria a mudança de conta que será utilizada para pagar pelo uso das térmicas - que em junho fizeram parte do portfólio de venda da Eletrobras para a Âmbar Energia, do grupo J&F.

A conversão contratual é entendida como necessária para sustentar a concessionária de energia no Amazonas. Na lista, estão as Usinas Termoelétricas (UTEs) Ponta Negra, Manauara, Cristiano Rocha, Tambaqui e Jaraqui e Aparecida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Até então, esses contratos estão sendo bancados pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) e, pela proposta, ficariam na cobertura da Conta de Energia de Reserva (Coner). Esta última é custeada entre consumidores livres e regulados, já a CCC, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME) é "majoritariamente" custeada pelos consumidores regulados das distribuidoras.

Em junho, essas usinas estavam no portfólio de termoelétricas da Eletrobras que entraram no acordo de venda para a Âmbar Energia. O negócio envolveu a aquisição de 12 usinas a gás natural em operação e um projeto para implantação de uma usina termoelétrica a gás natural em Manaus (AM).