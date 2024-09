Trajetória do hiato do produto 'conversa' com projeções do BC, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, 26, que a instituição tentou ser mais transparente nas suas estimativas de hiato do produto no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro, publicado no período da manhã. Esses números, ele disse, são compatíveis com as outras projeções da autarquia.

"A gente tem uma trajetória de hiato que mais ou menos conversa com o que a gente está pensando em termos de projeções que a gente tem, lembrando que as projeções não estão associadas a um modelo específico", disse Campos Neto, em entrevista coletiva para comentar o RTI, em São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele afirmou que as projeções de hiato do BC estão próximas às do mercado, que talvez tenha uma estimativa "um pouquinho mais deslocada para a parte de cima."