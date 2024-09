Presidente da Petrobras diz que cobrará fornecedores por gargalos em fábricas no exterior

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta quinta-feira, 26 que vai cobrar alguns dos fornecedores da estatal pelos alegados gargalos em fábricas no exterior. "Por que no exterior há gargalo enquanto no Brasil estamos com as fábricas ociosas? É inconcebível. Vamos cobrar isso a quem é de direito", disse ela na premiação dos fornecedores da empresa na ROG.e 2024.

Prazos

Magda disse que fará "cobrança grande" aos fornecedores da estatal para o cumprimento dos prazos de entrega assumidos.