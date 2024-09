IBGE: gestão atual se manteve aberta ao diálogo; sindicato recusou reuniões com direção

A presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nova nota nesta quinta-feira, 26, acusando o sindicato dos trabalhadores do órgão, a Assibge, de ter rompido o diálogo com a atual gestão, além de insinuar que a entidade representante dos trabalhadores tem defendido o interesse de apenas parte dos servidores que não querem voltar ao presencial.

No comunicado, em que cita uma nota do sindicato que exigia a revogação imediata de portaria sobre teletrabalho, a gestão de Marcio Pochmann afirma que "diálogo não pode ser com exigências prévias".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A presidência do IBGE não poderia aceitar uma reunião com exigências prévias", afirmou a nota de Pochmann. "A atual gestão do IBGE sempre se manteve aberta ao diálogo. Infelizmente, a Assibge rompeu o diálogo ao não aceitar reunir-se com a direção por duas vezes, não obstante o convite da direção do IBGE. E convite da direção sempre foi com pauta aberta, mesmo quando o tema era específico. Sempre!"