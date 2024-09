Campos Neto: primeiro erro em ciclo é não fazer o suficiente; outro é fazer um pouco a mais

"Em alguns momentos, podemos corrigir coisas do passado, mas não consideramos um erro", disse Campos Neto ao falar do início do ciclo de alta de juros no Brasil, com aumento mínimo da Selic, de 0,25 ponto porcentual, para 10,75% ao ano.

Segundo o presidente do BC, foram observadas na abertura do ciclo variáveis como o mercado de trabalho apertado, o crescimento da economia acima do esperado, a desancoragem das expectativas e o hiato do produto, além do balanço de riscos assimétrico.

Campos Neto não deu pistas de qual será o próximo movimento do BC, reforçando a postura data dependent dependente dos dados. As variáveis que serão monitoradas até a próxima reunião do Copom serão, além do hiato, o balanço de riscos, as expectativas e os componentes de inflação ligados ao ciclo econômico. "Não é uma questão só de hiato; temos outros condicionantes, e hiato é um deles", disse.