Bolsas de NY fecham em alta impulsionadas por ganhos de semicondutores; S&P 500 renova recorde

A Micron Technology saltou 14,73% depois de a fabricante americana de chips de memória divulgar resultados trimestrais melhores do que o esperado no fim da tarde da quarta-feira, o que ajudou a impulsionar outras empresas do ramo como Nvidia (+0,43%), AMD (+3,38%) e Intel (+1,61%).

Por outro lado, as companhias petrolíferas despencaram, acompanhando as quedas dos preços do petróleo e com o fenômeno climático Helene avançando no Golfo do México. A Exxon Mobil teve queda de 1,72%.

A Southwest teve ganhos robustos (5,42%), após a empresa anunciar um programa de recompra de ações de US$ 2,5 bilhões e mudanças na operação. O setor também se beneficia, como um todo, da queda do petróleo na sessão: a American Airlines subiu 7,18%, Delta avançou 6,24% e United Airlines teve alta de 8,76%.