Bolsas da Europa acompanham Ásia e sobem com promessa de mais estímulos na China

O principal órgão decisório do Partido Comunista da China, o Politburo, prometeu hoje intensificar o apoio monetário e fiscal para a segunda maior economia do mundo, apenas dois dias após o PBoC - como é conhecido o banco central do país - anunciar um agressivo pacote de medidas de estímulo. O aceno do Politburo impulsionou fortemente as bolsas chinesas e de outras partes da Ásia hoje.

O subíndice europeu de petróleo e gás, por outro lado, caía 2,7% no horário acima, à medida que os preços do petróleo estendiam perdas de ontem em meio a preocupações com a oferta da commodity na Arábia Saudita e na Líbia.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para um discurso pré-gravado do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell. Na semana passada, o Fed cortou seus juros básicos em 50 pontos-base.