BC revisa, no RTI, projeção de crescimento do PIB 2024 para 3,2% e espera alta de 2,0% em 2025

O Banco Central (BC) informou nesta quinta-feira, 26, suas primeiras projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) doméstico para o ano que vem. De acordo com o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro, divulgado pela autoridade monetária, a expansão em 2025 será de 2,0%.

O crescimento será dividido, conforme o documento, pelos três setores, com expectativa de elevação de 2,0% de agropecuária; de 2,4%, da indústria; e de 1,9% de serviços. A expansão, conforme o BC, será impulsionada por uma alta de 2,2% do consumo das famílias e de 2,0% do consumo do governo, com a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) registrando elevação de 2,0%.

Atualizações para 2024