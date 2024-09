BC publica boxe com dados que apontam para mercado de trabalho aquecido

De acordo com o trabalho, a taxa de desocupação tem recuado de "forma surpreendente" e se encontra em patamar próximo ao mais baixo da série histórica. O documento também cita que a queda da desocupação neste ano tem sido puxada pelo aumento do emprego, em particular do formal, e acompanhada de aumento real dos salários.

Junto com o Relatório Trimestral de inflação (RTI) divulgado nesta quinta-feira, 26, o Banco Central publicou um boxe intitulado "Indicadores complementares de mercado de trabalho". "Em seu conjunto, os indicadores apresentados neste boxe apontam para um mercado de trabalho aquecido", resume o documento no último parágrafo. Pelos cálculos do BC, os empregos com carteira assinada estão no maior patamar da série histórica.

Um dos pontos analisados é a taxa de desocupação (TD), que tem recuado mais do que o esperado, aproximando-se das mínimas históricas. "Ao longo deste ano, as previsões dos analistas para a TD, coletadas pela pesquisa Focus, foram revisadas para baixo continuamente, refletindo sucessivas surpresas baixistas", trouxe o texto, acrescentando que, para o trimestre encerrado em julho, a mediana das expectativas do Boletim em janeiro era de 8,2% e, com as revisões ao longo do ano, essa expectativa caiu para 6,9% na véspera da divulgação do dado. "A taxa divulgada acabou sendo de 6,8%, a menor registrada para trimestres encerrados em julho desde o início da série histórica em 2012."

O boxe lembrou que as últimas edições do RTI têm destacado o dinamismo do mercado de trabalho e que a ideia agora é apresentar diversos indicadores, incluindo medidas alternativas e recortes diferentes dos usualmente utilizados. "Em seu conjunto, corroboram a avaliação de que o mercado de trabalho está aquecido", repetiu.

O boxe ressaltou que indicadores mais abrangentes de subutilização da força de trabalho revelam que não apenas a desocupação recuou, como também o porcentual de trabalhadores que estão subocupados. Enquanto a TD passou de 12,0% no pré-pandemia (média de 2019) para os atuais 6,9% (com ajuste sazonal) - um recuo de 5,1 pp -, a taxa de desocupação e subocupação, medida que considera como desocupados aqueles que trabalharam menos de 40 horas por semana e que gostariam de trabalhar mais, diminuiu ainda mais: de 18,6% para 11,4%.

O boxe continua dizendo que, desde meados de 2023, a queda do desemprego ocorre em um contexto de expansão do nível de ocupação (NO) e da taxa de participação na força de trabalho (TP). "A TD tem recuado consistentemente desde 2021, mas a composição da queda, que importa para a avaliação do mercado de trabalho, não foi uniforme durante todo o período", considerou.

Depois de citar amplamente o Caged no texto, o BC concluiu que o trabalho formal tem ganhado participação na ocupação. Segundo a PNAD Contínua, a participação dos empregados com carteira assinada na PO tem aumentado desde 2021, embora ainda esteja bem abaixo dos máximos históricos.

A recuperação do NO e da TP no período pós-pandemia foi interrompida em meados de 2022, como averiguou o BC, e, desse momento até meados de 2023, a queda da desocupação ocorreu não tanto pelo aumento da ocupação, mas pela diminuição da taxa de participação na força de trabalho. "Essa dinâmica mudou de forma que, desde então, a queda da TD tem ocorrido efetivamente em razão do aumento da ocupação."

Contudo, ao se utilizar um conceito mais amplo de trabalhadores formais - que inclui, além dos empregados com carteira, o setor público e os empregadores e trabalhadores por conta própria com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) -, a participação do trabalho formal encontra-se mais próxima dos máximos históricos (quando se ignora o curto período após a eclosão da pandemia). "Considerando-se dados de vínculos empregatícios do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), também normalizados pela PO da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a conclusão é a de que os empregos com carteira estão no maior patamar da série histórica."

Em outro trecho, o boxe acrescenta que indicadores complementares do setor formal também mostram aquecimento do mercado de trabalho. Além disso, cita que o tempo para se encontrar uma nova ocupação tem diminuído e que o menor grau de ociosidade no mercado de trabalho também se manifesta em sondagens empresariais.

Rendimentos