Taxas de juros rondam estabilidade, com viés de baixa, após IPCA-15 abaixo do esperado

A inflação medida pelo IPCA-15 em setembro, que ficou abaixo do piso das estimativas do mercado, aplicou um viés de baixa sobre as taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI), mas foi incapaz de alterar as expectativas dos investidores sobre a trajetória da Selic - embora tenha reduzido as apostas de um aumento de 75 pontos-base na reunião de novembro. O dado também não conseguiu ofuscar os receios do mercado com o cenário fiscal, que seguem limitando o movimento de queda dos juros futuros principalmente na ponta longa da curva.

A alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) desacelerou a 0,13% em setembro, de 0,19% em agosto. As estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast variavam entre 0,18% e 0,33%, com mediana positiva de 0,28%.

Santiago Schmitt, especialista em renda fixa da Manchester Investimentos, disse que o indicador "ajudou a retirar um pouco da pressão" das taxas de curto prazo, mas teve menos efeito sobre os vértices médios e longos, mais suscetíveis aos receios do mercado com a dificuldade do governo em controlar os gastos públicos.