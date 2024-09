Lucro da Fonterra cai 28,5% no ano fiscal 2024, para US$ 715 milhões

A companhia de lácteos Fonterra, da Nova Zelândia, obteve lucro de 1,128 bilhão de dólares neozelandeses (US$ 715 milhões), depois de impostos, no ano fiscal 2024, encerrado em 31 de julho. O resultado representa queda de 28,5% ante o ano fiscal anterior.

A receita diminuiu 7,15%, para 22,8 bilhões de dólares neozelandeses (US$ 1 = 1,5759 dólar neozelandês).

As Operações do Grupo tiveram lucro depois de impostos de 18 milhões de dólares neozelandeses no ano fiscal 2024, queda de 553 milhões de dólares neozelandeses ante o ano fiscal anterior. No segmento Mercados Globais, o lucro depois de impostos foi de 727 milhões de dólares neozelandeses, aumento de 97%. Na Grande China, o lucro aumentou 46%, para 383 milhões de dólares neozelandeses.