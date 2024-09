Líbia irá nomear nova chefia ao BC em acordo para encerrar crise que afetou oferta de petróleo

A Líbia irá nomear presidente, vice-presidente e conselho de diretores para o seu banco central, informou a missão das Nações Unidas no país nesta quarta-feira, 25, após acordo entre membros da Câmara dos Representantes e do Alto Conselho de Estado do país.

A crise política vinha afetando, entre outras coisas, a produção de petróleo do país.

A cerimônia de assinatura será nesta quinta-feira, na presença da comunidade internacional.