IPCA-15 e minério são insuficientes para animar Ibovespa

Nesta quarta, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que IPCA-15 apresentou alta de 0,13% em setembro, depois de 0,19% em agosto. O resultado do mês veio abaixo do piso da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,18%.

Após subir 0,63%, com máxima aos 132.981,78 pontos, o Índice Bovespa passou a ceder - chegou a cair 0,15% na mínima às 131.953,27 pontos. O movimento acompanha a aceleração da alta do dólar ante o real e a redução das quedas dos juros futuros. Ontem, o Ibovespa fecha em alta de 1,22%, aos 132.155,76 pontos.

"O IPCA-15 mostrou um número bom, mas as preocupações fiscais continuam pesado. Não há uma atualização em relação a essas questões", diz Pedro Caldeira, sócio e assessor da One Investimentos. Ao mesmo tempo, avalia que a desaceleração do IPCA-15 pode ser pontual. "O hiato do produto ainda está positivo e pode exercer pressão inflacionária à frente", completa Caldeira.

Apesar do alívio no IPCA-15, o Comitê de Política Monetária (Copom) pode elevar a Selic em 0,50 ponto porcentual em novembro após aumentar a taxa de 10,50% para 10,75% ao ano na semana passada. Ontem, a ata do Copom reforçou a expectativa de avanço do juro básico mas, para muitos, não indicou qual será o ritmo.

Na visão de Alexandre Maluf, economista da XP Investimentos, o resultado do IPCA-15 é uma boa notícia, mas não deve mudar as expectativas em relação à política monetária pois os fundamentos ainda não sugerem que esse ponto "benigno" de inflação nesta leitura será tendência. "Continuamos projetando um BC cautelosos, à espera dos próximos dados. O ambiente requer cautela a despeito do IPCA-15 benigno hoje", avalia.