Iata prevê custos de US$ 19 bi com transição energética aérea em 2030 ante US$ 120 mi em 2023

Os custos com a transição energética no setor aéreo devem "subir significativamente" nos próximos anos, segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês). De US$ 120 milhões em 2023, a projeção é de que a cifra atinja US$ 1,4 bilhão em 2025. Em 2030 deve escalar para US$ 19 bilhões, disparando para US$ 744 bilhões em 2050.

A Iata voltou a defender a importância de escalar soluções e de ter apoio político para zerar as emissões e reduzir custos. A associação calcula que, com o apoio de políticas públicas, os gastos com a transição podem ser reduzidos pela metade ou mais.

"Precisamos de políticas claras e estruturas financeiras que apoiem as necessidades do transporte aéreo de uma forma realista e coerente com as mudanças massivas que devem ocorrer simultaneamente em todos os setores econômicos", afirma o diretor-geral da Iata, Willie Walsh.