Haddad: Brasil pode crescer em torno de 2,5% nos próximos anos; na média, um pouco mais

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 25, que a economia do Brasil tem todas as condições para crescer acima de 2,5% nos quatro anos de mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - e, na média, acima deste patamar. "Eu não vejo razão para Brasil crescer nem muito acima nem muito abaixo da média mundial", disse durante conferência do Banco Safra.

Haddad avaliou que existe hoje um momento de otimismo com a economia brasileira, sobretudo no exterior, visto que várias agências de risco revisaram a nota de crédito do País. Ele reiterou, inclusive, que há uma expectativa bem fundamentada de que isso continue no ano que vem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ministro citou que o Brasil enfrenta uma queda na inflação há dois anos e não há razão para que isso não permaneça em 2025, com um indicador menor do que este ano. Ele deu destaque ainda ao crescimento acima do projetado, emprego bem sustentado e com possibilidade de melhorar, já que a agenda de revisão de gastos deve, segundo ele, contribuir para a melhora do mercado de trabalho.