Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com chinesas ainda sustentadas por estímulos

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/09/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com as chinesas ampliando ganhos ainda na esteira de estímulos anunciados por Pequim e outras sucumbindo à realização de lucros depois de acumularem ganhos em pregões recentes.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 1,16%, a 2.896,31 pontos, depois de saltar mais de 4% ontem, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,24%, a 1.575,28 pontos.