BOE: é apropriado adotar 'abordagem gradual' na retirada de restrição monetária, diz Greene

Dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês), Megan Greene disse nesta quarta-feira, 25, ser apropriado que a instituição adote uma "abordagem gradual" na retirada da restrição monetária. Há quase uma semana, o BC britânico deixou sua principal taxa de juros inalterada em 5%, depois de cortá-la em 25 pontos-base na reunião de agosto. Em discurso mais cedo, Greene disse também esperar que os próximos dados econômicos tragam evidências de que o risco de inflação persistente no Reino Unido está diminuindo. Ela destacou, por exemplo, que o avanço dos salários tem desacelerado, mas segue acima do esperado.