3R Offshore precisará acionar Cade novamente para seguir com compra de ativos da NTE

A 3R Offshore terá de apresentar novamente ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pedido de aval se quiser seguir com o processo de compra de ativos detidos pela Nova Técnica Energy Ltda (NTE). "O requerente somente poderá consumar a operação mediante apresentação de novo Ato de Concentração", afirmou a relatora do caso, conselheira Camila Pires, em sessão nesta quarta-feira, 25.

As discussões sobre o caso mudaram de rumo após a NTE pedir ao Cade que fosse declarada a nulidade do ato de concentração protocolado no Cade. A empresa alegou que o pedido de aval teria sido ilegalmente instruído pela 3R Offshore a partir de "informações enganosas e de documentos irregulares". Segundo a NTE, o negócio-alvo, "caso existisse", seria a participação das partes no Campo de Papa-Terra.

"A NTE pretende, com esse Recurso ao Tribunal, simplesmente impedir uma ilegalidade, já que a 3R Offshore protocolou um pedido de aprovação de um ato de concentração que não existe", diz o recurso assinado em 29 de agosto. "Apesar do esforço feito pela 3R Offshore, é evidente que, caso este Ato de Concentração tivesse sido regularmente, e de forma transparente, instruído, seria muito fácil para o Cade constatar que nunca existiu qualquer operação subjacente em relação à venda da participação do Campo de Papa-Terra entre as partes", alegou a empresa.