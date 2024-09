Preços de todas as hortaliças analisadas no atacado caem em agosto, mostra Conab

Os preços de todas as hortaliças analisadas no atacado no mês de agosto tiveram um movimento preponderante de baixa. A avaliação faz parte do 9º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), divulgado nesta terça-feira, 24, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O estudo mensal colheu dados de importantes Centrais de Abastecimento (Ceasas) do País.

A pesquisa da Conab considera as cinco hortaliças (batata, cenoura, cebola, tomate e alface) e as cinco frutas (laranja, banana, mamão, maçã e melancia) com maior representatividade na comercialização nas principais Ceasas do País e que registram maior destaque no cálculo do índice de inflação oficial (IPCA).

De acordo com o Boletim, a cebola foi a hortaliça com queda mais expressiva no preço, com baixa observada em todas as Ceasas. A média ponderada caiu 31,64% em relação a julho. Os porcentuais de baixa foram mais acentuados nas Ceasas de São José (SC), de 45,30%, e de Recife (PE), de 39,41%.