IBGE diz ter hoje mais de 90% de seu orçamento comprometido com folha salarial e benefícios

A crise interna provocada pelo descontentamento de servidores com a atual gestão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ganhou novo capítulo, com a publicação de uma nova nota do presidente Marcio Pochmann, que inclui esclarecimentos e documentos acerca de críticas recebidas.

Pochmann já tinha publicado um comunicado no site oficial do órgão na manhã da segunda-feira, 23. Nesta terça-feira, 24, o instituto distribuiu à imprensa uma versão mais detalhada do texto, acrescido de documentos relacionados aos temas mencionados.

No novo texto, a atual gestão informa que o IBGE tem mais de 90% de seu orçamento atual comprometido com o pagamento da folha salarial e benefícios. O órgão teria menos de 5% do orçamento para gastar diretamente com pesquisas. Nesse contexto de orçamento "insuficiente" para despesas discricionárias, o instituto buscou a criação da Fundação IBGE+, argumentou Pochmann.