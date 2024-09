Correção: IBGE informa gastos anuais de mais de R$ 15 milhões com aluguel de prédio no Rio

No título do texto publicado anteriormente, o correto é gastos anuais de mais de R$ 15 milhões com o aluguel do prédio da Av. Chile, no Rio, e não R$ 15 mil, como constou. Segue a versão com o ajuste.

Quanto às queixas de deslocamento de servidores para o trabalho presencial em outros bairros da capital fluminense, o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, justificou nesta terça-feira, 24, em nota a necessidade de redução de gastos com locação de imóveis privados, num contexto de restrição orçamentária. Segundo ele, o IBGE possuía gastos anuais de mais de R$ 15 milhões com a locação de um prédio na Avenida Chile, na região central do Rio de Janeiro, que vinha com "andares inteiros vazios ou subutilizados", por abrigar servidores que "se encontram em grande parte em trabalho remoto integral".

"Diante desse cenário, o IBGE iniciou ações na Sede do RJ de procura por prédios com capacidade de atender ao total de servidores lotados atualmente no Prédio da Av. Chile. Em contato com Secretaria do Patrimônio da União (SPU), por meio de convênio assinado, buscou prédios e instalações públicas que pudessem atender ao objetivo de reduzir custos exorbitantes do IBGE com o aluguel de prédios privados, consumindo parte importante de recursos já escassos", explicou.