Bolsas da Europa sobem após estímulos na China, com mineração e bens de luxo em destaque

Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/09/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, ampliando leves ganhos do pregão anterior, após a China anunciar o pacote de estímulos econômicos mais agressivo desde a pandemia de covid-19, deixando em segundo plano temores sobre a perspectiva de crescimento da zona do euro.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,56%, a 519,21 pontos, com destaque para os setores de mineração (+4,5%), bens de luxo (+2,8%) e tecnologia (+1,3%).