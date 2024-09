UniCredit eleva fatia no Commerzbank para cerca de 21%

O UniCredit elevou sua participação no Commerzbank para cerca de 21% por meio da compra de instrumentos adicionais, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 23. No comunicado, o UniCredit detalhou que assumiu instrumentos financeiros para uma fatia de 11,5% no Commerzbank.

Recentemente, o UniCredit havia revelado a aquisição de uma fatia de 9% no segundo maior banco da Alemanha, alimentando rumores sobre uma possível fusão entre as duas instituições financeiras.

"O UniCredit acredita existir um valor substancial que pode ser desbloqueado dentro do Commerzbank, seja de forma independente ou dentro do UniCredit, para benefício da Alemanha e dos acionistas do banco", disse a instituição.